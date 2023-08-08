Malatya’da toplu taşıma araçlarında abonman kartlarında yapılan son güncelleme ile 500 TL olan 120 binişlik abonman kartı 450 TL’ye, öğrenci kartı ise 300 TL’den 250 TL’ye indirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından toplu taşıma ücretlerinde artış olurken aynı zamanda Abonman kartlarında ise indirme gidildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı UKOME tarafından 26 Temmuz 2023 tarihinde alınan karar gereği şehir içi toplu taşıma araçları ücretlerinde güncelleme yapıldı. 8 Ağustos tarihi itibari ile uygulamaya alınan karar gereği Malatya Kart’ta bir kişilik tam kart ücreti 10 TL’ye yükseltildi. Yine yeni karar ile birlikte öğrenci bileti de 7 lira olurken, aktarmalı biniş ücreti ise tam kartlarda 4 TL, öğrenci kartlarında da 3 TL olarak belirlendi.

Yeni fiyat tarifesine göre aylık abonman kartlarında da indirime gidildi. Buna göre bir aylık kullanılan 120 binişlik sivil kart 450 TL, öğrenci kartı ise 250 TL olarak güncellendi. Tek binişlik kartlarda ise yapılan güncelleme sonrası 2 binişlik kartlar 30 TL, 4 binişlik kartlar ise 60 TL olarak güncellendi. Yeni tarifeye göre kırık kayıp yenileme fiyatı 50 TL, vizeleme ise 15 TL olarak açıklandı.