Malatya’da jandarma görevlileri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.
Malatya’da jandarma görevlileri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyonda 6 zanlıyı gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Battalgazi ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.
Şahıslarla ilgili tahkikat sürdürülüyor.
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