Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/PYD/YPG üyelerinin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar çerçevesinde Battalgazi, Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerinde örgüt üyeliği şüphesiyle 5 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklanırken, 2’sine adli kontrol uygulandı, bir zanlı ise serbest bırakıldı.

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