Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini sanatla buluşturmaya devam ediyor. Malatya Musiki Cemiyeti tarafından düzenlenen Tasavvuf Müziği Konseri, Malatyalı sanatseverlerle buluştu.MALATYA (İGFA) - Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bu özel etkinlikte, Dr. Mehmet Zeki Giray yönetimindeki koro, tasavvuf müziğinin en seçkin eserlerini icra etti.

Konsere, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er Hanımefendi başta olmak üzere, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti il temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Ramazan ayının manevi ruhunu taçlandıran etkinlikler kapsamında düzenlenen bu konser, vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. Gecede icra edilen eserler, gönüllere dokunan nağmeler ve derin anlamlar taşıyan sözleriyle dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Musiki Cemiyeti’ne yer tahsisi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Er, “Cemiyetin çalışmalarına devam edecekleri yer tahsisini çok şükür gerçekleştirdik. Hayırlı olsun. Ben hepinizin Ramazan ayını kutluyorum. Hakikaten çok güzel bir ortam” diyerek, konsere emeği geçenlere ve katılım sağlayan konuklar teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Tasavvuf Müziği konser bitiminde Musiki Cemiyeti Başkanı Mehmet Tunç Yıldırım’a plaket verdi.

Ramazan boyunca çeşitli programlarla Malatyalılarla buluşacak olan etkinliklerin devam edeceği öğrenildi.