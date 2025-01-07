Malatya’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Pendik’te İl Emniyet Müdürü Yıldız’ın katıldığı denetimde uyuşturucu madde ele geçirildi Pendik’te İl Emniyet Müdürü Yıldız’ın katıldığı denetimde uyuşturucu madde ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Ocak’ta Yeşilyurt ilçesindeki bir eve gerçekleştirilen operasyonda 15 heykel (Meryem Ana, muhafız, haç, kral figürlü heykeller), 2 bilezik, 1 biblo ve 1 küp olmak üzere toplam 19 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: iha