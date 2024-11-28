Malatya’da bir araçta Roma ve Bizans-Emevi ile Abbasi dönemlerine ait olduğu değerlendirilen eserler ele geçirildi.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda A.Ö.’nün üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 7 adet Roma dönemine ait ok ve mızrak uçları, 3 adet Roma dönemine ait yüzük, 45 Adet Bizans-Emevi ve Abbasi dönemine ait sikke, 1 adet metal el dedektörü, 1 adet dedektör ve dedektöre takılı sesli uyarı veren dijital ekranlı cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıya 2863 SKM’den işlem yapıldı.