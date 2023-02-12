Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1224 yılında yaptırılan, mimari olarak Anadolu’da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Ulu Cami ile Osmanlı döneminde yapılan ve taşlarının beyazlığından dolayı "Sütlü Minare" adını alan cami, 7.7 ve 7.6’lık depremlerde hasar gördü.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1224 yılında yaptırılan, mimari olarak Anadolu’da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Ulu Cami ile Osmanlı döneminde yapılan ve taşlarının beyazlığından dolayı "Sütlü Minare" adını alan cami, 7.7 ve 7.6’lık depremlerde hasar gördü.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Malatya’nın Battalgazi ilçesindeki tarihi yapılar da etkilendi. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 799 yıl önce yaptırılan, mimari olarak Anadolu’da ilk ve tek olma özelliğini taşıyan Ulu Cami ve Osmanlı döneminde yapılan ve taşlarının beyazlığından dolayı Sütlü Minare adını alan cami depremlerde hasar gördü.

76 yaşında olduğunu ve böyle bir deprem görmediğini söyleyen Selahattin Mercan, “Allah, devletimizin, milletimizin ve hepimizin yardımcısı olsun. Ulu Cami daha tadilattaydı, çatlaklar var. İçeride ise neler var onu bilemiyoruz, giremiyoruz. Burada yine minare var, taşları düşmüş. Ulu Cami, memleketimizin en tarihi eserlerinden birisi. Caminin bir tarafı yazlık, öbür tarafı ise kışlık olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Bir önceki depremde hasar gördü, tadilattaydı, yine çatlamış ve hala devam ediyor. Birçok tarihi yapı zarar gördü. Malatya merkezdeki cami de yıkılmış” dedi.