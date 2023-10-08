Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gerçekleştirilen yıkımlar sonrasında tahrip olan kaldırımları, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici olarak asfalt ile kaplıyor.

Malatya merkezde yıkımı tamamlanan binaların olduğu alanlarda zarar gören kaldırımlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt dökülerek geçici bir şekilde onarılıyor. Tevfik Temelli Caddesi’ndeki yıkımların tamamlanmasının ardından bölgede çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Geçici kaldırım çalışmalarının son durumu hakkında bilgiler aktaran Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı M. Hakan Demir, “Malatya merkezde yıkımı tamamlanmış, evlerin olduğu alanlarda yollarımız ve kaldırımlarımız zarar gördü. Kaldırımlar zarar görünce yaşlılarımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız kısaca yayalarımız sorunlar yaşıyordu. Gelen talepler üzerine yoğun yaya trafiğinin yaşandığı caddelerimizin kaldırımlarını geçici de olsa asfalt kaldırım şeklinde yapmaya başladık. Şu anda da Tevfik Temelli Caddesi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Tevfik Temelli Caddesi’nden başlayıp Paşaköşkü’ne, Paşaköşkü’nden de İstasyon virajına kadar olan kesimde kaldırımlarım çalışmalarımızı tamamlayarak, vatandaşlarımızın hayatını bir nebze de olsa kolaylaştırmaya çalışacağız. Kaldırımların asfalt ile geçici olarak kaplanması çalışmalarımız merkezden başlayıp dış mahallelerimize kadar uzanacak, nerede zarar görmüş kaldırım varsa, Büyükşehir Belediyesi olarak, kaldırımlarımızı yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.