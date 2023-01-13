Malatya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 25 zam yaptı. Buna göre Malatya’da suyun ton fiyatı 6,97 TL’den 8,71 TL’ye çıkarılmış oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ocak ayından geçerli olmak üzere suya yüzde 25 zam yaptı. Buna göre Malatya’da suyun ton fiyatı 6,97 TL’den 8,71 TL’ye çıkarılmış oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayı toplantıları sürerken, Meclis Başkan vekili Selim Pilten başkanlığında toplanan Büyükşehir meclisinde şehir merkezinde yaşayanları üzen karar alınırken, kırsal mahallerde yaşayan vatandaşlar için ise sevindirici önerge verildi. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından meclise sunulan teklifte artan maliyetler gerekçe gösterilerek su ücretlerine zam yapılması talep edildi. Mecliste söz alan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, artan maliyetlerden dolayı su fiyatlarına artış yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek “Daha yüksek artış istemiştik ama uygun görülmedi. Biz yüzde 60-70 zam oranı istemiştik, yüzde 25 bu yıl yeterli denildi. Bunun dışında biz yatırım yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Genel Müdür Mert, şehirdeki aboneliklere yüzde 25 zam geldiğini ancak bunun yanında kırsal mahallelerin ise yüzde 50 indirimli su kullanmaları için önergelerinin komisyona havale edildiğini söyledi. Şuanda bütün köylerin 1. bölge olarak göründüğünü ve bununla ilgili bir düzenleme yaptıklarını belirten Mert, “Biz bununla ilgili diğer büyükşehirleri de araştırdık. Tek tarife uyguluyorlar ama biz kırsallarda yüzde 50 indirim, birinci maddeyi komisyona havale ettik. Kırsalı tekrar merkez dışında değerlendirip meclise getireceğiz. Tarife şeklini bu şekilde uygun gördük" dedi.

Öte yandan belediye meclisinin suya yüzde 25 zam kararı Malatyalıların tepkisine yol açtı. Birçok vatandaş sosyal medyada ve haber yorum köşelerine alınan zam kararını eleştirdi.