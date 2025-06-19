Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin, sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliğine katkı sunan proje uygulamaları devam ediyorMALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilimiz genelinde başlatılan ‘SUYA YÖN, TOPRAĞA CAN VEREN PROJELER’ kapsamında Yeşilyurt İlçesi Çayırköy Mahallesinde açık sistem sulama kanalı çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen açık sistem sulama kanalı çalışmalarının, projelendirilmesi, uygulanması ve kontrolü Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yanlış sulama teknikleri, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle azalan ve kullanımı kısıtlı hale gelen su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması büyük bir önem arz etmektedir. Üretimde artış sağlamanın yanında, kırsal ekonominin kalkınmasına da kakı sağlamak amacıyla ekonomik ömrünü tamamlamış olan sulama kanallarının yenilenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

Sulamada beklenen başarı, suyun ekonomik ve randımanlı kullanılması yanında doğru uygulanmasına bağlıdır. Suyun, etkin ve yüksek bir randımanla uygulanması artık zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda tekniğe uygun sulama yapıları büyük önem kazanmıştır. Kaynakların azalmasıyla birlikte modern sulama sistemleri de önemli hale gelmiştir. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi il genelinde başlattığı tarımsal sulamaya yönelik çalışmalar ile tarımsal üretime ve bölgenin tarımına ciddi destek sağlayarak, zirai don felaketinin yaşandığı bu sene içerisinde çiftçilerimizin moral ve motivasyonlarını artıran bir konuma gelmiştir.

Sulama suyunu Elemendik Göletinden sağlayan ve Çayırköy mahallesinde yapımı devam eden sulama kanalı projesi ile 1000 dekardan fazla tarım arazisi sağlıklı bir sulama sistemi ile üretime kazandırılmış olacak. Ayrıca 70 hane ve 350 nüfusa sahip Çayırköy mahallesinin geçim kaynağına önemli derecede katkı sunulmuş olunacak.

Çayırköy mahallesinde çalışmalar devam ediyor

Proje kapsamında 4000 metre dik kanal yapımına devam edilmektedir. DAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa yürütmüş olduğu proje kısa sürede tamamlanarak sulama kanalları bölge tarımına kazandırılacaktır.

ÇAYIRKÖY MAHALLE MUHTARINDAN VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Sulama kanallarının çok eski yıllarda yapıldığını belirten Çayırköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Cengiz, “Sulama kanallarımızın daha önce çok kötü durumda idi ve suyumuzu arazilere götüremiyorduk. Suyumuz Elemendikten ve uzun mesafeden geldiği için, beton kanallarımız 1980’li yıllarda yapıldığından çok kötüydü. Büyükşehir Belediyemiz yaptı sağolsun, ekonomimize ve insanlarımıza sağladığı katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle Sakinlerinden Veysel Sarı, “Yapılan kanallar çok güzel oldu. Eskiden sular çok fazla dağılıyordu. Bugün artık çiftçilerimiz istedikleri ürünü ekebiliyorlar. Kayısılarını, pancarlarını ekebiliyorlar. Bu yıl özellikle dondan dolayı çiftçimiz zor durumda, bu sene çiftçilerimiz sebze ekiyor. Su kanallarının bizlere ileride çok daha faydası olacak. 20 yıl 30 yıl bizlere hizmet verecek. Emeği geçen bütün kurumlara çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Bu hizmetler artarsa köydeki göçlerde olmayacak” dedi.

Mahalle Sakinlerinden Sezer Pektaş ise, “Köyümüzde yıllardır atıl ve çökmüş durumda olan su kanallarını belediyemiz yeniledi. Köyümüze çok büyük bir kazanç oldu. Mevcut arazilerimiz su olduğu halde sulayamıyorduk, çünkü kanallarımız yapılı değildi. Bu yıl belediyemiz kanalları yaparak bizlere çok büyük bir hizmet vermiş oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Köyümüz için çok büyük bir yatırım oldu” dedi.