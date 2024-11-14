Malatya’da su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda stratejik hedeflerin ele alınacağı ’Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği’ çalıştayı yapılacak.

16 Kasım 2024’te Erman Ilıcak Fen Lisesi’nde gerçekleştirilecek olan çalıştay bilim insanları ve uzmanları buluşturarak su yönetimi alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Su kaynaklarının yönetimi, 21. yüzyılın en önemli çevresel ve ekonomik sorunları arasında bulunuyor. İklim değişikliği, nüfus artışı ve artan su tüketimi, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehdit ederken, bu durum su yönetimi politikalarının yeniden ele alınmasını gerekli kılıyor.

“Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği: Stratejik Hedefler ve Yenilikçi Çözümler” başlıklı çalıştay, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi konusunda ilgili kurum ve uzmanları bir araya getirecek. Çalıştay, su kaynaklarının korunması, su yapılarının güvenliği ve iklim değişikliğinin su üzerindeki etkileri gibi başlıklar altında Türkiye’nin su yönetimi yaklaşımlarına katkı sağlamayı amaçlıyor. Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Cihannüma ve TEKDER gibi paydaşların desteğiyle gerçekleşecek etkinlikte, akademisyenler, kamu kurumları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek disiplinler arası işbirliği oluşturacak.

Çalıştayın, bir gün boyunca farklı oturumlarla devam etmesi ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi üzerine detaylı tartışmalara sahne olması planlanıyor. Açılış oturumuna İTÜ Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumali Kınacı, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, TBMM Su Ürünleri Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, Genel Müdür Yardımcıları Dr. Yakup Karaaslan ve Mahir Özcan, BM Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Türkiye Direktörü Doç. Dr. Taylan Kiymaz ve İTÜ’den Prof. Dr. Bülent İnanç gibi birçok önemli isim katılım sağlayacak. Katılımcılar, Türkiye’deki su kaynaklarının durumu, oluşabilecek riskler ve su yönetimine yönelik yenilikçi çözümler üzerine bilgi ve görüş alışverişinde bulunmayı amaçlıyor.

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği için düzenlenen bu çalıştay, Türkiye’nin su yönetimi politikalarına yön verecek stratejik bir platform sunacak.