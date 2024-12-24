Malatya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 bin 200 gram metamfetamin, 571 adet sentetik ecza, bin 62 gram esrar, 11,60 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 6 şahıs gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha