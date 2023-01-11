Malatya’da sağlık ekipleri, yaşlı ve hasta olup da sağlık kuruluşlarına gidemeyenlere, “Siz gelemezseniz biz geliriz’ uygulaması ile ayağına giderek hizmet veriyor

Malatya’da sağlık ekipleri, yaşlı ve hasta olup da sağlık kuruluşlarına gidemeyenlere, “Siz gelemezseniz biz geliriz’ uygulaması ile ayağına giderek hizmet veriyor

Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından, yaşlı ve hastalara evde de hizmet veriliyor. Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Yaşlılarımıza yönelik ev ziyareti çerçevesinde, bizlerden daha önce danışmanlık almış fakat bir süredir yaşları itibariyle kurumumuza gelmekte zorlanan çiftimize ziyarette bulunuluyor. Diyetisyenimiz tarafından kronik hastalıkları sorgulanıp var olan kronik hastalıklarına yönelik sağlıklı yaşlanma için sağlıklı beslenme önerileri gerçekleştiriliyor. Psikoloğumuz ve sosyal hizmet uzmanımız tarafından ise yaşlı çiftlerimizle sohbet edilerek psiko-sosyal destek kaynakları veriliyor. Söz konusu kaynaklara yönelik ayrıca görüşmeler yapılarak önerilerde bulunuluyor” denildi.

Yaşlı ve hasta olup da sağlık hizmeti için sağlık kuruluşlarına gidemeyenlere, “Siz gelemezseniz biz geliriz’ uygulaması çerçevesinde telefon edilerek sağlıkçılar eve davet edilebiliyor.