Malatya’da etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Yeşilyurt’ta minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da etkili olan sis ve gizli buz, kazalara neden oldu. Yeşilyurt’ta minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Yeşilyurt - Yakınca Mahallesi Adıyaman caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M. U. idaresindeki Nissan marka 44 ABD 167 plakalı ciple ile Ş. T. yönetimindeki 44 AS 644 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada B.D.U. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.