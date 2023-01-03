Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunurken, sisin gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Malatya’da dün sabah saatlerinde başlayarak gece etkisini arttıran sis kent merkezi ve çevresinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis zaman zaman kaza neden olurken, sürücüler özellikle ana arterlerde ilerlemekte güçlük çekti.

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Başkan Güder, esnaf ve oda başkanlarıyla bir araya geldi

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