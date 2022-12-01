Meteoroloji yetkilileri sis ve pusun bölgede etkili olacağı uyarısını yaparken, özellikle sürücülerin sisli havalarda ilerlerken dikkatli olmaları istendi.

Sabah erken saatlerinde hava sıcaklığının iyice düştüğü Malatya’da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yüksek kesimlerde sıfıra düştüğü kentte, oluşan yoğun sis dron ile görüntülendi. Sivas Caddesi’ndeki Millet Bahçesi’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kent merkezinde sisin etkisi azaldı.

Malatya’da sabah erken saatlerde kentin birçok noktasında sis etkili oldu. Havadan görüntülenen millet bahçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.

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