Malatya’da etkili olan sağanak yağış ile gökyüzünü kaplayan şimşekler geceyi aydınlattı.

Malatya’da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte art arda çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluştururken şehrin her noktasında görülen doğa olayını vatandaşlar cep telefonları ile çekti.

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin kuzey ve güney bölgelerinde oluşan etkili sağanak yağış nedeniyle vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istendi.