Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup Ihlamur Sokak üzerine karşılaştı. Karşılaşma sonrası taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken M.S.B. bacağına aldığı bıçak darbesiyle H.G. ile M.Y.’de tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılardan M.S.B ile H.G. bölgede bulunan bir özel hastanedeki müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne diğer yaralı M.Y. ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen S.T., B.A. ile F.T.’nin yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.