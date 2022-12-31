Malatya’da bir ikamette yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı sonrası operasyon düzenleyen polis, çok sayıda silah ele geçirdi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Malatya’da bir ikamette yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı sonrası operasyon düzenleyen polis, çok sayıda silah ele geçirdi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde bir adreste yasa dışı silah kaçakçılığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.A.’ya ait olduğu belirlenen ikamete operasyon düzenlenirken, ikamette yapılan aramalarda üç adet tabanca ile çeşitli ebatlarda 659 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.