İzmir’in Karabağlar ilçesinde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan lise binası, yıkım esnasında yan yattı. Oluşan risk nedeniyle çevredeki binalar tahliye edildi.
Malatya’da silah kaçakçılarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
Malatya’da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Adana’dan kentte giriş yaptıkları belirlenen 6 kişinin içerisinde bulunduğu iki ayrı araçta yapılan aramalarda 13 adet farklı çap ve modellerde silah ile 7 bin 448 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda F.Ş.B., Y.A., H.C.S., İ.B., S.D. ve A.F. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.