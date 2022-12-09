Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işçi servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işçi servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğü Büyükşehir Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinesinde işçi servislerine yönelik denetim yapıldı. İşçi ve personel servis taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve güvenli bir trafik ortamı oluşturması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde yeterli sürücü belgesi, araçların izin belgesi, geçerli trafik sigortası kontrol edilirken eksik evraklı araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı.