Denetimlerde 162 araç kontrollerden geçirilirken, 54 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı 6 araç ise trafikten men edildi.

Kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Kayıp hayvanlar dron ile bulundu

Malatya’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekipleriyle birlikte kentin muhtelif noktalarında öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Malatya’da haftanın son iş gününde öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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