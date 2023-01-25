Malatya’da işçi servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Malatya’da işçi servislerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, işçi ve personel taşımacılığı yapan servislere yönelik denetim yapıldı. İşçi ve personel servis taşımacılığı yapan araçların karıştığı kazaların en aza indirilmesi ve güvenli bir trafik ortamı oluşturması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde eksikleri belirlenen 97 araca 52 bin 612 TL cezai işlem uygulanırken 3 korsan araç da trafikten men edildi.

Ekiplerin trafik akış düzeni ve güvenliği açısından denetimleri aralıksız sürdürüleceği bildirildi.