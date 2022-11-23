Gençlere vatan millet sevgisini aşılamak, milli şuuru oluşturmak ve şehitlerin isimlerini yad etmek amacıyla “17 Şehit, 17 Sınıf Binlerce Gönül” projesi çerçevesinde Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Nadire Dernek İlköğretim Okulundaki sınıflara, 17 şehidin ismi düzenlenen programla verildi.

Gençlere vatan millet sevgisini aşılamak, milli şuuru oluşturmak ve şehitlerin isimlerini yad etmek amacıyla “17 Şehit, 17 Sınıf Binlerce Gönül” projesi çerçevesinde Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu Nadire Dernek İlköğretim Okulundaki sınıflara, 17 şehidin ismi düzenlenen programla verildi.

Programa, Vali Hulusi Şahin, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, şehitlerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Proje sorumluları Eda Taşdemir ve Seda Dağdelen tarafından organize edilen program, 17 şehidin öz geçmişlerinin anlatıldığı video gösterimi ile başladı. Programda konuşan Vali Şahin, “Binlerce Şehidimiz var. Hepsini kalbimize gömdük. Hepsi bu milletin kalbinde yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler. Şehit ailelerimizin acıları çok büyük. Bizler de onların acılarını bir nebze olsun dindirebilmek için onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, onların acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Bu güzel projeyi hayata geçiren değerli kardeşlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, şehitlerin fotoğraf ve isimlerinin yazılı olduğu tişörtler bulunan, Nadire Dernek İlköğretim Okulu öğrencileri şehitlerle ilgili şiirler okudular.

Vali Şahin ve beraberindekiler, 17 şehidin ismini sınıflara verdiler.