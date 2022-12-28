Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 ‘si serbest bırakılırken, bir zanlıya ise adli kontrol uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir sürücü kursunda para karşılığı sahte sürücü belgesi hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya’da bir sürücü kursunda para karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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