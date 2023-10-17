Malatya’nın Kale ilçesinde ‘Sağlıklı Kadınlar” etkinliğini düzenlendi. Etkinlikte yaklaşık 100 kadına sağlık taraması yapıldı.

Kale ilçesinde "1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” çerçevesinde “Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır” sloganıyla etkinlik düzenledi. İlçe devlet hastanesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılım sağlayan yaklaşık 100 kadına sağlık taraması hizmeti verildi.

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy ile İlçe Belediye Başkanı Murat Koca’nın da katıldığı etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Berk, “Özellikle sağlıklı kadının önemini belirtmek için ilçe devlet hastanemiz ve toplum sağlığı merkezimiz tarafından program düzenlendi. Malatya’da, kadınlarımıza Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Sağlıklı Yaşam Merkezlerimizde her türlü hizmetleri sunuyoruz. Belirtilen merkezlerde kadınlarımız hizmet alabilirler. Özellikle risk grubunda olan hanımefendilerin yılda bir defa da olsa rahim ve meme kanseri taramalarını yaptırmalarını istiyoruz" dedi.

Malatya’nın deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Berk, kentte hayatın normale dönmesi anlamında bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.