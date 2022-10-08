Malatya’da sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya’da sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştururken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bunaltıcı yaz sıcaklarından sonra yağmurun yağmasının mutluluk verici olduğu belirten Umut Koşar, “Ekim ayındayız beklenen yağmur yağdı ve mutluyum. Özellikle bugün minibüse binmedim ve yağmurda yürümek istedim. Yaz sıcak geçti bunalttı. Yağmurun yağması ihtiyaçtı. Yağmur bereket. Sevindik, mutlu olduk. O yüzden yürüyorum” diye konuştu.