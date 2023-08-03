Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezinde gözaltında olan zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.