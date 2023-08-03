Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok Malatya jandarmasından uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok

Malatya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Polis merkezinde gözaltında olan zanlının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.