Malatya’da Kurban Bayramı dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleşen programa kent protokolü, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.

Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Levent Ergün, askeri ve mülki erkanın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve oda başkanları katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kurban Bayramı’nın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel günlerden biri olduğuna vurgu yaptı. Malatya’nın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve şehrin yaralarını sarmak için büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti.

Vali Seddar Yavuz ise bayramlaşma programlarının toplumsal birlik ve dayanışma açısından önemli olduğunu belirterek, bu tür buluşmaları anlamlı bulduğunu kaydetti. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya’da başlatılan inşa ve ihya çalışmalarına dikkat çeken Vali Yavuz, kentin adeta bir şantiyeye dönüştüğünü ve kırsalda 984 ayrı noktada çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yavuz, bazı eksikliklerin olabileceğine de değinerek, bu eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çaba gösterildiğini sözlerine ekledi.