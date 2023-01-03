Malatya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta yola atılan yastığın içerisinde uyuşturucu çıktı.

Malatya’da polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı araçta yola atılan yastığın içerisinde uyuşturucu çıktı.

Uyuşturucu imalatı ticareti ve kullanımı ile mücadelesini sürdüren Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanı yolu üzerinde şüphe üzerinde bir aracı durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarında bulunduğu sürücünün kaçması üzerine kovalama yaşandı. Kovalamaca sırasında otomobilin penceresinden dışarı yastık atıldığını fark eden polis ekipleri yastıkta yaptığı inceleme de 400 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınan zanlılardan O.Ö.’ye adli kontrol uygulanırken, M.K. ve K.Ö. tutuklandı.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan iki ayrı çalışmada ise Malatya- Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada F.Y.’nin beline sarılı vaziyette 350 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, üzerlerinde 26 adet sentetik ecza hap , 47 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan Y.T. ile M.Ö. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan Y.T. ile M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.