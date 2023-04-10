Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitlikte tören düzenlendi.

Çelenk sunumu ve şehitler için saygı atışı ile başlayan törende Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehitlikte bulunan anıt defterini imzaladı.

Emniyet Müdürü Dağdeviren daha sonra imzaladığı metni okuyarak, “Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümünde vatanımızın ve milletimizin, siz aziz şehitlerimize en derin nimet ve duygularımızı sunmak için huzurunuza geldik. Sizler bu aziz milletimizin huzur ve güvenliği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü için kahramanca mücadele edip hürriyet, bağımsızlık ve bayrak vatan uğruna canlarınızı feda ederek yüce Allah katında ve milletimizin gönlünde en yüce mertebeye ulaştınız. Gücünü yasalarda, desteğini ise daima hizmetinde olduğu milletinde alan Türk Polis teşkilatının nöbetini tutan bizler aynı vatanseverlik, aynı vazife aşkı ve aynı inanç ile emanet aldığımız görev bayrağını elde ele taşımaya azami ve kararlığı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından şehitlik ziyaret edildi. Şehitlerin mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil bıraktı.