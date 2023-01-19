Polis ekipleri, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceğini bildirdi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğince, Büyükşehir Belediyesi sanat merkezinde bulunan ahşap boyama, bağlama, hüsn-i hat sanat atölyesinde kurs gören kadınlara, KADES uygulaması ile 6284 sayılı Kanun hakkında bilgi verilerek el broşürü dağıtıldı. İsteyen kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklendi.

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