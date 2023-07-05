Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzede vatandaşların barınmasını sağlamak amacıyla parklarda, dinlenme alanlarında kurulan çadırların kaldırılmasının ardından bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından park ve mesire alanlarına kurulan çadırlar, konteyner kentlerin hayata geçirilmesi ile birlikte kaldırılmaya başlandı. Çadırların kaldırılması ile birlikte parklardaki banklar, kamelyalar, çocuk oyun grupları, park elemanları ve elektrik aydınlatmaları elemanlarının tahrip olduğu ekipler, tarafından tespit edildi.

Yapılan tespit ve incelemelerinin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, sorumluluk alanı içerisinde bulunan parklarda başlattıkları çalışmalar çerçevesinde zarar gören alanların onarılması, yenilenmesi, parkların eski haline getirilmesi için yoğun mesaiye başladı. Ayrıca Millet Bahçesinde çadırların kaldırılmasıyla birlikte zarar gören yeşil alan ve oturma gruplarının eski haline getirilmesi için de gerekli çalışmalar devam ediyor.

Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremlerde; ilimizde mevcut parklarda, dinlenme alanlarında depremzedelerin barınması için çadır, konteyner ve barınma yerlerinin kurulumu esnasında peyzaj ve yeşil alanlar büyük ölçüde zarar görmüştür. Çadır ve barınma yerlerinin kaldırılmasıyla birlikte parklarda bulunan banklar, kamelyalar, çocuk oyun grupları, park elemanları ve elektrik aydınlatma elemanları ile yeşil alan ve ağaçlarda kısmen tahrip olmuştur. Zarar gören yeşil alanların yenilenmesi noktasında Daire Başkanlığımız tarafından oluşturulan ekipler yoğun gayret çaba sarf ederek çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yine depremzede vatandaşlarımız için Millet Bahçesinde kurulan çadırların kaldırılmasıyla birlikte zarar gören yeşil alan ve oturma gruplarının eski haline getirilmesi için çalışmalar başlatılmış olup Millet Bahçesinin yeniden eski görüntüsüne kavuşturulması için ekipler, çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.