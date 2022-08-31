Malatya’da, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için özel gereksinimli bireylere yönelik 4 modülden oluşan spor programları uygulanıyor.

Malatya’da, uluslararası platformlarda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için özel gereksinimli bireylere yönelik 4 modülden oluşan spor programları uygulanıyor.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylere yönelik yaz spor okulları çerçevesinde, orta ve ağır otizmli bireylere yönelik 4 modülden oluşan spor programları gerçekleştiriyor. 110 özel gereksinimli bireye alalında uzman 11 antrenör aracılığıyla basketbol, atletizm, badminton, voleybol gibi çeşitli eğitim alanlarında hazırlanan programlarla özel sporcu adayları ile birebir ilgileniliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, özel çocuklarla özel ilgilenildiğini belirtti. Kayhan, “ Öncelikle Türkiye’de aynı anda bu kadar fazla özel sporcunun bir arada eğitim aldığı programı uygulayarak örnek bir performans sergileyen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eğitmen ve antrenörlerini kutluyorum. Bizim için önemli olan özel bireylerin mutlu olması ve geleceğe umutla bakmasıdır. Amacımız, özel sporcuların lisans işlemlerinin tamamlanıp uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek sporcu yetiştirmektir” dedi.