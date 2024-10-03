Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin yön levhasına çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Hüseyin P. idaresindeki 01 FA 327 plakalı otomobil sürücüsü Karanlıkdere köyü yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yön levhasına çarparak karşı şeride geçti. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin P. ile birlikte yolcu olarak bulunan Elanur P. ile Eylül P. yaralandı. Yaralılar Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Doğanşehir Devlet kaldırıldhastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.