Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 22.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu İpaş kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.S. idaresindeki 38 VP 522 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsünün önünde seyreden motosiklete çarpmak için manevra yaptığı esnada kontrolünden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra takla atıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.