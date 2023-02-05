Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda mahalle yolu ulaşıma kapanırken, kentte okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

23 Ocak’ta başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesine saatler kala kar yağışının etkili olduğu Malatya’da okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve karayollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personellerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.