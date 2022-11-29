Eğitim BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Yeşilyurt Hasan Çalık Anadolu Lisesi Müdür yardımcısına yapılan sözlü ve fiziksel şiddet okul önünde yapılan eylemle kınadı.

Eğitim BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, Yeşilyurt Hasan Çalık Anadolu Lisesi Müdür yardımcısına yapılan sözlü ve fiziksel şiddet okul önünde yapılan eylemle kınadı.

Yeşilyurt ilçesi Hasan Çalık Anadolu Lisesi Müdür yardımcısının öğrenci ve velisi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakılması Malatya Eğitim Bir Sen ve tüm eğitim sendikaları tarafından kınandı. Eğitim BİR-SEN Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez, şiddete yönelik yaptığı açıklamada, “ Eğitim, normal şartlar altında şiddetin ortadan kaldırılması için en doğru araç olarak kabul edilirken, eğitim sistemindeki yanlış politika ve uygulamalar, şiddeti sistematik olarak besleme riskini barındırıyor. Bu durum özellikle okulda şiddet ile ilgili konunun çok boyutlu irdelenmesini zorunlu kılmaktadır” dedi.

Son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddetin arttığını ifade eden Söylemez, “Eğitim sisteminde öğretmenler, şiddet sorununun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın, öğretmenin gerek sistem gerek bürokratik gerek içi doldurulmamış kanuna bağlı uygulanan yanlış politikalarla, eğitimin etken değil edilgen öğesine indirgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru haline geldiği süreci yaşıyoruz. Bu gidişle de yaşamaya devam edeceğiz. Son yıllarda okullarda öğretmenlere dönük artan şiddet olayları bu duruma ilişkin tespitlerimizi haklı kılmaktadır. Öğrenci ve veliyi sorgu hakimliği düzeyine çıkaran, öğretmeni sanık koltuğuna oturtan, basit, mesnetsiz iddialarla soruşturma geçiren ve şikayet mekanizmaları ile sigaya çekilen bu sistem(sizlik) öğretmeni ve mesleğini itibarsızlaştırmakta ve öğretmen kimliğini değersizleştirmektedir” şeklinde konuştu.

Söylemez, “ Yeşilyurt Mahmut Çalık Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Doğan kardeşimizin dün öğrenci ve öğrenci velisi tarafından hakarete ve fiziksel şiddete maruz kalması, öğretmene şiddet ile ilgili caydırıcı hükümlerin içi doldurulmamış Öğretmenlik Meslek Kanunu’na acilen dahil edilmesini zorunlu kılmaktadır. Öğretmeni güçlendirecek, donatacak, koruyacak tedbirler almak yerine onu hedef alan saldırılar karşısında sessizliğe gömülmenin anlaşılır bir yanı olmaması gerekir” dedi.

Eğitimin, şiddeti ortadan kaldırılması gerektiğine değinen Söylemez, “Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi, eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal önlemeleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Eğitim, normal şartlar altında şiddetin ortadan kaldırılması için en doğru araç olarak kabul edilirken, eğitim sistemindeki yanlış politika ve uygulamalar, şiddeti sistematik olarak besleme riskini barındırıyor. Bu durum özellikle okulda şiddet ile ilgili konunun çok boyutlu irdelenmesini zorunlu kılmaktadır” diye konuştu.