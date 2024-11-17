Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, semt konakları ve eğitim merkezlerinde eğitim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Ödüllü Deneme Sınavı” gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınav, dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere yönelik eğitim destekleri kapsamında yapıldı. Öğrencilere okul derslerine takviye kursları, sınav hazırlıkları ve etüt çalışmalarıyla destek sağlayan belediye, her ay düzenli olarak yapılan deneme sınavlarıyla da öğrencilerin akademik gelişimlerini ölçmeyi hedefliyor.

Öğrencilere tarihi mekan gezisi ve sinema ödülü

Kernek Külliyesi, Özalper, Salköprü, Melekbaba ve Yeşiltepe semt konakları ile Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi’nde yapılan sınav, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sınavda başarılı olan her eğitim merkezinden ilk 5’e giren toplam 120 öğrenci için özel bir ödül programı düzenlenecek. Başarılı öğrenciler, 23 Kasım Cumartesi günü Malatya’nın tarihi mekânlarına düzenlenecek geziye katılacak. Gezi sonrası öğrenciler, öğle yemeği eşliğinde bir araya gelecek ve ödüllerini “Vahşi Robot” adlı animasyon filmini sinemada izleyerek taçlandıracaklar.

Eğitim ve sosyal etkinlik bir arada

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitimle sosyal etkinlikleri bir araya getirerek öğrencilerin hem akademik hem de kültürel gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen bu çalışmalar, hem öğrencilerden hem de velilerden büyük takdir topluyor.