Malatya Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetleri şehir genelinde yaygınlaştırmak amacıyla Kale ilçesindeki İzollu Ortaokulu, Kale İmam Hatip Ortaokulu, Kıyıcak Yavuz Selim İlkokulu ile Hacı Tahsin Başdemir Ortaokulu öğrencilerineetkinlik düzenledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat Merkezi sanatçıları, bu anlamlı etkinlikte yaklaşık 200 öğrenciyle buluşarak tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sundular.

Eğlence ve öğrenmenin bir arada olduğu programda öğrenciler keyifli vakit geçirdiler. Tiyatro gösterisinin yapıldığı etkinlikte öğrencilerin günlük hayattan kesitler bulabilecekleri ve mizahi öğelerle süslenmiş bir hikayeyi sahneye taşıdı. Sanatçılar, canlandırdıkları karakterler ve verdikleri mesajlarla öğrencilerde farkındalık oluşturdu.

Tiyatro gösterisinin ardından sahne alan müzisyenler, öğrenciler için özel bir müzik dinletisi gerçekleştirdi. Türk halk müziği ve popüler şarkılardan oluşan repertuvar, öğrencilerin büyük ilgisini çekti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu anlamlı buluşma, öğrenciler için unutulmaz bir anı oldu. Bu tür sanatsal etkinlikleri daha geniş kitlelere ulaştırma çabası gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çocukların ve gençlerin sanata olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Etkinliğe katılan Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, depremlerden sonra Malatya genelinde olduğu gibi kendi ilçelerinde de psikososyal desteğe ihtiyaç olduğunu belirterek, okullardaki gösteri ve müzik dinletilerinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Sanat Merkezi ekiplerine teşekkür etti.