Malatya’da Türkiyem Ortaokulu ile Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılına özel hazırlanan koreografi gösterileri beğeni topladı.

Türkiyem Ortaokulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla okul bahçesinde dev Türk bayrağı açtı. Gerek açılan dev Türk bayrağı, gerekse öğrenciler tarafından yapılan 100. yıl koreografisi büyük alkış topladı.

Türkiyem Ortaokulu öğrencilerinin Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacaklarının bir ifadesi olarak 100. yılı sonsuzluk simgesiyle sergilemeleri izleyenlere duygulu anlar yaşattı. Büyük bir görsel şölene ve duygu dolu anlara sahne olan 100. yıl koreografisi ve bayrak gösterisi drone kamerasıyla da kayıt altına alındı. 100. Yıl Marşı eşliğinde hazırlanan video da okulun sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Yine Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de 100. yılıa özel koreografi hazırladı. Kıraç’ın ’Vatan’ eseri eşliğinde gerçekleşen koreografi izleyenler tarafından tam not aldı.