Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren semt konakları ve eğitim merkezlerinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik “ Ödüllü Deneme Sınavı” gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü dezavantajlı bölgelerde yaşayan öğrencilere yönelik eğitim-öğretim faaliyetleri ve etkinlikler düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konaklarında ve eğitim merkezlerinde 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik okul derslerine takviye eğitimleri, etüt çalışmaları, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kursları ile lise mezunlarına yönelik üniversiteye hazırlık kursları düzenlenerek, bu kapsamda her ay düzenli olarak deneme sınavları yapılıyor. Bu bağlamda Kernek Külliyesi, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Melekbaba Semt Konağı, Yeşiltepe Semt Konağı ve Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi’nde 17 Kasım Pazar günü (bugün) 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik “Ödüllü Deneme Sınavı” gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarına göre her eğitim tesisinde tüm seviyelerde ilk 5’e giren toplam 120 öğrenci için 23 Kasım Cumartesi 2024 günü tarihi mekânlara bir gezi programı düzenlenecek. Gezi programı ardından öğrenciler, öğlen yemeği ve “Vahşi Robot” animasyon filmi sinema gösterimi ile ödüllendirilecekler.