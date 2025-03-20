Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Niyazi-i Mısri Çalışma Grubu tarafından Malatyalı ünlü Mutasavvıf ‘Niyazi-iMısri’ye özel bir program düzenlendi. Ünlü Alim ve mutasavvıf Niyazi-i Mısri’ye ait eserler Sanatçı Sedat Anar ve Erbane Sanatçısı Eşi Damla Anar tarafından sunuldu.

MALATYA (İGFA) - Ramazan ayına özel her gün farklı etkinliklerle vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi,Âlim ve mutasavvıf Niyazi Mısri'yi günümüzde hatırlamak ve yeni nesillere anlatmak hususunda düzenlediği ‘Niyazi-i Mısri İlahileri’ konseriyle gönülleri mest etti.

16-22 Mart Niyazi-iMısri haftasımünasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Niyazi-i Mısri Çalışma Grubu, bu yıl da Niyazi-i Mısri’ye ait eserlerin yaşatıldığı muhteşem bir tasavvuf konseri gerçekleştirdi.

Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ‘Niyazi-i Mısri İlahileri’ konserine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve sanatseverler katıldı.Niyazi-i Mısri İlahileri’ konserinde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Bu topraklar Niyazi-i Mısri, SadreddinKonevi gibi çok önemli şahsiyetleri bağrında barındırmıştır” dedi.

“RAMAZAN AYINI RUHUNA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ”

Ramazan ayına özel hazırlanan ve Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerden bahseden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “On bir ayın sultanı olarak nitelendirdiğimiz Ramazan ayını ruhuna uygun bir şekilde yaşamak ve yaşatmak adına etkinlikler, söyleşiler, konserler, farklı noktalarda ışıklandırmalar, süslemeler gibi daha birçok hazırlıklar yaptık. Ayrıca Malatya’nın farklı dört noktasında günlük 4 bin kişiye iftar ikramında bulunuyoruz. Bunun yanında evlerinde yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için de iftarlıkları evlerine kadar ulaştırıyoruz” dedi.

“ALLAH HEPSİNDEN RAZI OLSUN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya tarihinde çok önemli şahsiyetler yetiştirdiğini ve her birinin çok özel olduğuna da değinerek, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da 16-22 Mart tarihleri arasına Malatya’da Niyazi-i Mısri haftasını kutlamanın heyecanını yaşıyoruz.

Bu topraklar Niyazi-i Mısri, SadreddinKonevi gibi çok önemli şahsiyetleri bağrında barındırmıştır. Allah hepsinden razı olsun” diyerek, Sedat Anar ve Erbane Sanatçısı Eşi Damla Anar ile katılımcılara teşekkür etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in konuşmasının ardından Sanatçı Sedat Anar ve Erbane Sanatçısı Eşi Damla Anar’ın, Niyazi-i Mısri İlahileri’ ile Malatyalı katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.