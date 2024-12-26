Malatya’da mahalle muhtarları ile bir araya gelen siyasi parti temsilcileri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Malatya’da, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gökhan Gök ile bazı siyasi partilerin temsilcileri bir araya geldikleri Malatya Muhtarlar Derneği’nde kentte depremler sonrası başlatılan inşa çalışmalarını değerlendirdi.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği Malatya Muhtar Derneği Başkanı Şahin Demirci ile çok sayıda mahalle muhtarının katıldığı programda birer konuşma yapan siyasi parti temsilcileri istişare vurgusu yaptı.

Malatya’nın hızlı bir şekilde toparlanması gerektiğini belirten katılımcılar ayrıca fikir ayrıklılarının bir kenara bırakılarak inşa sürecine odaklanılması gerektiği kaydetti.