Malatya Valiliği, il genelinde etkili olan olumsuz hava şartları ve trafik güvenliğini tehdit eden durumlar nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter, bisiklet ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkmaması gerektiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla belirtilen araçların ikinci bir duyuruya kadar yola çıkmamaları gerektiği kaydedilerek, alınan önlemlerin trafik düzeninin sağlanmasına ve kazaların önlenmesine yönelik olduğu vurgulandı. Açıklamada, ilgili tüm kişi ve kuruluşların uyarıya riayet etmesi gerektiği ifade edildi.