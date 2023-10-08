Malatya’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kaskınla Yol Ver Hayata’ kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine ücretsiz kask dağıtıldı.

Malatya’da motosiklet kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskinin en aza indirilmesi maksadıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kaskınla Yol Ver Hayata’ kampanyası çerçevesinde motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı. Kask kullanımınının arttırılmasının hedeflendiği kampanya çerçevesinde ayrıca el broşürleri dağıtılırken, bilboardlara da bilgilendirici afişler asıldı.