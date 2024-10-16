Malatya’da bugün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Adıyaman’da da hissedildi.Adıyaman Sanal Haber / ADIYAMAN (İGFA) - Malatya'da saat 10:46 sularında gerçekleşen deprem, Adıyaman’da kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Adıyaman’da herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, yetkililer halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

AFAD ve yerel yetkililer, depremin ardından bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Malatya merkezli depremle ilgili incelemeler devam ediyor.