Malatya’ya mevsimin ilk karı bölgenin en yüksek kesimi olan Beydağı’na yağarken şehir merkezinde hava sıcaklığı aniden düştü.

Malatya’da kentin en yüksek noktası olan Beydağı beyaz örtüyle kaplandı. Ülke genelinde yüksek kesimlere yağan kar Malatya’da da yüksek kesimlerde kendini göstermeye başladı. Beydağı’na yağan kar beyaz bir örtü gibi dağı kaplarken, oluşan manzara büyük ilgi gördü. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre Malatya’da yüksek kesimlerde kısa aralıklarla kar, kent merkezinde buna bağlı olarak sıcaklıkların düşeceği ifade edildi.