Yeşilyurt Belediyesi, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ kapsamında İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocuklara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Lösemi hastası çocuklar, düzenlenen aktivitelere katılarak keyifli vakit geçirdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’te toplumda lösemi hastalığına ve lösemili çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlikte çocukları ve ailelerini yalnız bırakmadı. Çocukların tedavi süreçleri hakkında doktorlardan bilgi alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, lösemi hastalarına karşı farkındalığın gelişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Çocuklara hediyeler vererek moral aşılamaya çalışan Başkan Geçit, Türkiye’de ve dünyada her yıl binlerce çocuğun lösemi hastalığına yakalandığını, küçük bedenlerin uzun ve hassas bir tedavi sürecinden geçtiğine vurgu yaptı.

Lösemi hastalığıyla mücadele eden çocukların yanında olduklarını ve onların iyileşme sürecinde destek sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Başkan Geçit, düzenledikleri farkındalık etkinliğinin çocukların moralini yüksek tutmada önemli bir rol oynadığına dikkat çekerken, tedavi sürecinde hem çocuklara hem de ailelerine destek vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Başkan Geçit, lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasının önemini hatırlatarak, “Lösemili Çocuklar Haftası, minicik bedenlerdeki kocaman yüreklerin sevgi ile kucaklaşacağı, toplumsal farkındalığın sağlanacağı bir haftadır. Belediye olarak hastanemizde lösemi tedavisi gören evlatlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. Lösemi tedavisi gören çocuklarımızın moral ve motivasyonunun sevgiyle yüksek tutulması oldukça önemlidir. Çünkü lösemili çocuklarımızın en temel ihtiyacı sevgi ve umuttur. Minik bedenlerdeki kocaman yürekleri sevgiyle kucaklamamız lazım. Bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.