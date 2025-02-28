Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliği ile Hekimhan İlçesi Kurşunlu Mahallesi’nde içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya'da Kurşunlu Mahallesi'ndeki su sorununa yönelik başlatılan yeni çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kurşunlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Gider,'Dere Evleri, Gelengeç, Fatih, Dumlupınar ve Küme Evleri'nde, sondajımızın kuruması sonucu yeni bir çalışma başlatıldı. Kurşunlu merkezde, Gelengeç'e kendi cazibesiyle gelen sudan, bu mahallelerin depolarına bağlantılar yapıldı. Büyük bir çalışma gerçekleştirildi. Bu konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ile görüştük. İlgi ve alakası için kendisine çok teşekkür ediyorum. MASKİ Genel Müdürlüğü de talimatlarını vererek çalışmaları başlattı. Mahallelerimizde şu anda su sorunu çözüme kavuşmuş oldu.'"

AK Parti İlçe Başkanı Salim Akyüz: “Malatya Değişiyor, Hekimhan Değişiyor”

Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı yatırımlarına olan memnuniyetini dile getiren AK Parti İlçe Başkanı Salim Akyüz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“1.650 rakımda fedakârca çalışan MASKİ ekibimize bu anlamda çok teşekkür ederiz. Kurşunlu Gelengeç Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına 850 metre boru döşenerek, kendi cazibesiyle gelen su kayağımızdan su ana şebekemize verilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in iradeleriyle Malatya’da birçok şey değişiyor. İnşallah Hekimhan da bundan fazlasıyla nasibini aldı ve almaya da devam edecektir. Kendisine bu vesileyle çok teşekkür ediyorum.” dedi.

MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ekici: “Hekimhan’da Zorlu Koşullarda Altyapı Çalışmaları Tamamlandı”

Zor şartlar altında yürütülen altyapı çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ekici: “Eksi 7 derecede olan bölgede en yüksek rakımdayız. Bu çalışmaları yapan, Hekimhan İlçe MASKİ Genel Müdürlüğü personeline de çok teşekkür ediyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin. Büyükşehir Belediyemizle gurur duyuyoruz. Hekimhan’a da yatırım ayrımı yapmadan yatırım yapılıyor” dedi.

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İhsan Sarıtaş: “Hekimhan’da Hizmetler Devam Edecek"

Kurşunlu Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İhsan Sarıtaş: “Vatandaşımızın ihtiyacını gidermek ve sıkıntılarına çözüm bulmak için Büyükşehir olarak da sahadayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er başkanımızla, MASKİ Genel Müdürümüzle ve Cumhur İttifakı’nın bileşenleriyle vatandaşımıza hizmet etmekten onur ve şeref duyuyoruz. İnşallah bu çalışmalar Hekimhan’ın her tarafında devam edecek ve sıkıntıları gidermek için uğraşacağız. Sahada çalışan MASKİ ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ederim” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: "Altyapı Yatırımları Hızla Devam Ediyor"

Malatya genelinde altyapı yatırımlarımız hız kesmeden devam ettiğini belirten MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen “Malatya ili genelinde sürdürülen altyapı yatırımları, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizin altyapısını modernize etmek amacıyla hızla devam etmektedir. Bu kapsamda, Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde içme suyu altyapısı iyileştirme çalışması gerçekleştirdik. Kurşunlu Mahallesi’nde MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ekonomik ömrünü tamamlamış ve işlevselliğini yitiren yaklaşık 20 km asbest ve kullanım ömrünü tamamlanmış pvc borular daha sağlam ve dayanıklı PVC ve Polietilen borularla değiştirilmektedir.

Yapılan bu iyileştirmelerle suyun taşınması sırasında yaşanabilecek aksaklıklar önlenerek ve suyun kalitesi artırılacaktır. Ayrıca, 3 adet su deposu inşa edilecek, mahalledeki su depolama kapasitesi artırılacak ve 20 kilometre uzunluğunda yeni şebeke hattı inşa edilerek kesintisiz su temini sağlanacaktır. Bu çalışmalar sayesinde mahalle halkımız temiz ve sağlıklı suya daha kolay erişim sağlamış ve altyapıdaki sorunlar büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır. Kurşunlu Mahallesi’nde hayata geçirilen bu yatırımlar, MASKİ Genel Müdürlüğü olarak halkımıza sunduğumuz kaliteli hizmetin bir parçasıdır. Geleceğe yönelik bu tür yatırımlarla her mahallemizde daha modern ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.